ليبيا تشارك في المؤتمر الانتخابي الإقليمي الأول المنعقد بالأردن

شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المؤتمر الانتخابي الإقليمي الأول المنعقد في الأردن ممثلة في كل من رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وعضو المجلس عبد الحكيم بلخير.

ووفق ما نشرته المفوضية اليوم فإن المؤتمر تطرق إلى المواضيع المتعلقة بالعملية الانتخابية وتطوراتها في الدول العربية، وما يجري حاليا على الساحة العربية من مطالبات بإصلاح القوانين والتشريعات المنظمة للتداول السلمي على السلطة والانتخابات.

رئيس المفوضية تحدث في كلمته خلال المؤتمر عن سبل احتواء الأزمة الأمنية لإجراء انتخابات تحظى بالنزاهة والمصداقية.

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