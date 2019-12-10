إجراء الفحوصات الطبية للمجندين الجدد بمديرية أمن شحات

شرعت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في إجراءات الفحص الطبي للمجندين الجدد في مديرية أمن شحات، ليتم لاحقا قبول من وافق الشروط الصحية والقانونية للانخراط في جهاز الشرطة.

وأوضح رئيس إدارة التجنيد بالوزارة، العقيد زائد شقلوف، أن اللجنة أجرت الفحوصات الطبية لأكثر من 300 متقدم، التحقوا بقسم التدريب بمديرية أمن شحات، وأن المتقدمين سيخضعون لدورات تدريبي، بعد استيفاء بياناتهم الشخصية وملفاتهم وإتمام الإجراءات القانونية المطلوبة منهم.

ويتضمن الكشف الطبي تحليل المخدرات، والخلو من الأمراض والأوئبة، والتمتع باللياقة البدنية اللازمة.

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