حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان يطالب بإطلاق سراح الطيار عامر الجقم‎

استنكر الحراك المدني لدعم مؤسسات الدولة بالزنتان ، واقعة تعذيب وضرب وسوء معاملة اللواء طيار عامر الجقم التابع للقوات الجوية الليبية اثناء قفزه من طائرته في منطقة الزاوية .

وحمل الحراك المدني بالزنتان في بيان أصدره اليوم الثلاثاء وتسلمت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه؛ المسؤولية الكاملة في سلامة الطيار المغيب قصريا على أرضها ، وطالبهم بضرورة التحرك فورا لفك اسره من مليشيات المال الفاسد والتبعية الاستعمارية بحسب البيان .

وقال الحراك في بيانه نستذكر من هنا وفوق الجبل الغربي الاشم غارات طيران فجر ليبيا وما خلفه من ترويع واضرار مادية وبشرية للمواطنين ، مشيرا الى الطائرة الميغ 25 التي اسقطتها القوات المسلحة والقوة المساندة لها اثناء اغارتها على مدينة الزنتان عام 2014 والتي نجى طيارها وتمت معاملته وفقا للاعراف والاداب الاسلامية والقوانين المحلية والدولية .

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