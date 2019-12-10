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حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان يطالب بإطلاق سراح الطيار عامر الجقم‎

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استنكر الحراك المدني لدعم مؤسسات الدولة بالزنتان ، واقعة تعذيب وضرب وسوء معاملة اللواء طيار عامر الجقم التابع للقوات الجوية الليبية اثناء قفزه من طائرته في منطقة الزاوية .
وحمل الحراك المدني بالزنتان في بيان أصدره اليوم الثلاثاء وتسلمت بوابة افريقيا الاخبارية نسخة منه؛ المسؤولية الكاملة في سلامة الطيار المغيب قصريا على أرضها ، وطالبهم بضرورة التحرك فورا لفك اسره من مليشيات المال الفاسد والتبعية الاستعمارية بحسب البيان .
وقال الحراك في بيانه نستذكر من هنا وفوق الجبل الغربي الاشم غارات طيران فجر ليبيا وما خلفه من ترويع واضرار مادية وبشرية للمواطنين ، مشيرا الى الطائرة الميغ 25 التي اسقطتها القوات المسلحة والقوة المساندة لها اثناء اغارتها على مدينة الزنتان عام 2014 والتي نجى طيارها وتمت معاملته وفقا للاعراف والاداب الاسلامية والقوانين المحلية والدولية .    

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • الله اكبر يا عذراء هذا الكلام الصح والوطني فالزنتان دائما مع الوطن
    وليس مافيات المال العام زقوم على بطونهم والفار ما عنده وين بيهرب زكلنا اللواء طيار الجقم العرفي هذا وسام للوطن والخزي والعار على مليشيات الخنبة والارهاب ليبيا تحتاج جلاد حتى ينظف هذه الاوساخ والنماذج النتنة من البلاد وترجع الى بر الامان.

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