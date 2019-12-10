الخطوط الإفريقية بالمنطقة الشرقية تعلن قبول تذاكر سفر الخطوط الليبية

أعلنت إدارة شركة الخطوط الجوية الإفريقية فرع المنطقة الشرقية اليوم، قبول التذاكر الصادرة عن شركة الخطوط الليبية بذات المنطقة، إلى أن تتمكن الأخيرة من توفير طائرة بديلة أو استرجاع طائرتها المحتجزة في مطار مصراتة.

الشركة الإفريقية أوضحت في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة جاءت تضامنا مع شركة الخطوط الليبية، التي اضطرت إدارتها في بنغازي إلى إيقاف إصدار تذاكر السفر للمواطنين على متنها، وتخفيفا من معاناة أهالي المنطقة الشرقية الذين تقطعت بهم السبل في السفر، جراء احتجاز الطائرة الوحيدة التي تسير رحلات الخطوط الليبية من مطار بنغازي.

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