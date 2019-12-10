كهرباء المؤقتة تسلم الشحنة الأولى من احتياجات القطاع للجنوب

سلمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة صباح اليوم، الشحنة الأولى من احتياجات شبكة الكهرباء لإدارة التوزيع في المنطقة الجنوبية .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة، فإن الشحنة التي تم تسليمها تشتمل على أعمدة خشبية، وكوابل بأطوال وقدرات مختلفة، وعوازل الضغط العالي والمنخفض، وغيرها من الاحتياجات، موضحا أن الهدف منها هو حل كافة المختنقات التي تواجهها الشبكة في الجنوب مع دخول فصل الشتاء.

يذكر أن هذه الشحنة هي واحدة من سلسلة شحنات تقوم الحكومة المؤقتة بتوريدها لتغطية احتياجات قطاع الكهرباء في كافة المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

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