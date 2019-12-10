التكتل المدني الديمقراطي: تصريحات أردوغان تعد سافر على سيادة ليبيا

استنكر التكتل المدني الديمقراطي ما ورد على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعداده للتدخل العسكري إلى جانب حكومة السراج غير الدستورية والميليشيات المتحالفة معها.

وأكد التكتل في بيان له أن تصريحات أردوغان بمثابة إعلان حرب على دولة ليبيا، واختراق صارخ لقرارات الأمم المتحدة بشأن توريد السلاح، وتعد سافر على السيادة الوطنية الليبية.

التكتل طالب كل أبناء الوطن بالتصدي لهذه الأطماع الاستعمارية المشينة، وإعلان النفير الوطني العام لمواجهة التهديد التركي الصارخ بالعدوان على وطننا وأرضنا، مؤكدا دعمه للجيش الوطني في حربه ضد الميليشيات والإرهاب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا