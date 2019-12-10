جوازات المنطقة الشرقية توافق على تنفيذ برامج تدريبية لموظفي المصلحة

قال معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي، إن المصلحة تعتزم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للموظفين في إطار مساعيها لتطوير القدرات الإدارية لكوادرها، مشيرا إلى أنه ناقش تنفيذ هذه الخطوة مع إحدى منظمات المجتمع المدني.

وأوضح العبيدي في تصريح إلى «بوابة الوسط» مساء اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع مسؤولي منظمة المعرفة للثقافة والتعليم، في اجتماع عقد أول من أمس الأحد، سبل التعاون بين مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية والمنظمة في مجالات التدريب والتطوير.

وأضاف العبيدي أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للموظفين في مختلف المجالات، تشمل تطوير المهارات الأساسية (اللغات والحاسب الآلي) والإدارة والتخطيط الإستراتيجي والقانون والمالية والتنمية البشرية وإدارة المستندات وعدة مجالات أخرى تخص عمل مصلحة الجوازات وترفع كفاءة منسبيها وتهتم بجوانب الصحة والسلامة المهنية.

وأكد معاون رئيس مصلحة الجوازات أن الطرفين اتفقا على أن يشمل هذا التعاون مع المنظمة معظم فروع وأقسام مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية.

حضر الاجتماع رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية العميد جمال حرويس، ورئيس قسم الشؤون الفنية والاتصالات العقيد عادل العبيدي، ورئيس قسم التدريب والتطوير بالمنطقة الشرقية مقدم مهندس ناصر البكاي، والدكتور فرج بوبكر الفسي، ومطيع محمد الحاسي، والعميد مطر التاورغي، وسليمان عبدالله فيتور.

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