الخارجية اليونانية تعترض لدى الأمم المتحدة على الاتفاق بين السراج وتركيا

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس اليوم إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق السراج وتركيا لرسم الحدود البحرية، ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

المتحدث باسم الحكومة اليونانية أكد في تصريح للصحفيين وفقا لوكالة رويترز أن الإعداد لهذا الاتفاق جرى بنية سيئة، مشيرا إلى أن بلاده تريد إطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا والمجلس الرئاسي.

وأضاف بيتساس أن الاتفاق بين أردوغان والسراج يهدد الاستقرار الإقليمي، وأن أثينا تريد من الأمم المتحدة إدانة الاتفاق، الذي لم تتضح معالمه بعد.

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