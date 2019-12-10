الحويج يطلع الثني على نتائج زيارته إلى روسيا

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم على نتائج جولة وفد وزارة الخارجية إلى روسيا، وذلك خلال اجتماعه مع الوزير عبد الهادي الحويج في مقر مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

وخلال الاجتماع أوضح الحويج أنه أطلع الجانب الروسي على موقف الحكومة المؤقتة من الاتفاق المشبوه بين تركيا والحكومة غير الشرعية، ورؤية المؤقتة لحل الأزمة بعد تحرير طرابلس، كما تطرق الاجتماع إلى ترتيبات لقاء برلين حول ليبيا، وضرورة أن يكون أي حل نابعا من إرادة الشعب الليبي، وأن تتم الاستفادة من سلبيات الاتفاقيات السابقة.

كما تم التأكيد على أن أي حل قادم لن ينجح ما لم تحل مشكلة فوضى السلاح والميليشيات والإرهاب خاصة في طرابلس.

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