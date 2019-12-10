صحة المؤقتة تعتمد خطةً تنظيمية للعمل داخل مستشفيات بنغازي

بنغازي-العنوان

اعتمدت وزارة الصحة خطةً تنظيمية للعمل داخل مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي بإشراف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وفي بيان له عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أوضح الجهاز أن هذه الخطة في سبيل تذليل الصعاب، وحلحلة المختنقات بالمستشفيات، ومنعا للخروقات، ومساعدة الأطقم الطبية في تأدية عملها المناط بها على أكمل وجه.

وأشار البيان إلى أن الخطة تسمح لكل النزلاء وتُلزم المرافقين والزائرين بعدة نقاط أهمها أن لكل مرافق بطاقة تختص به سارية لمدة أسبوع وتُجدد في حالة مكوث المريض أكثر من المدة المذكورة.

وأضاف البيان أن الخطة تشمل على أن يُسمح لمرافق واحد بالمكوث مع كل مريض داخل الغرفة، تُحدد مُدة الزيارات من الساعة (12) ظهراً وحتى (4) عصراً، وأن المرافق يغادر من الساعة (8) صباحاً وحتى (12) ظهراً لمرور الأطقم الطبية لأداء عملهم.

وأكد البيان أن هذه اللوائح وُضعت لإنهاء الانفلات داخل المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية ومساعدتهم على تأدية واجبهم ومساعدة المرضى في تلقي علاجهم في مناخ يليق بهم.