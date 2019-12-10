لجنة الخارجية تستنكر تصريحات الرئيس التركي

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي وتهديده بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، معتبرة توقيع مذكرة التفاهم الأمنية مع حكومة الوفاق مقدمة لغزو الأراضي الليبية.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذه التصريحات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وتدخل سافر في دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وعودة لسياسات استعمارية ترفضها المواثيق والعهود الدولية.

ودعت اللجنة مجلس الأمن والجامعة العربية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم من هذه التهديدات الخطيرة، التي ستدخل المنطقة وجنوب المتوسط في نفق مظلم من عدم الاستقرار.

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