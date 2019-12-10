وزير الصحة بالمؤقتة يطلع رئيس الحكومة على عمل الوزارة وخططها القادمة

حث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم مع وزير الصحة سعد عقوب سير عمل الوزارة وخططها للعام القادم، وذلك خلال اجتماع عقد في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على نتائج الجولة الميدانية التي أجراها وزير الصحة إلى بلدية اجدابيا وضواحيها، وسبل تسهيل العمل والتدريب بالمرافق الصحية وتوفير احتياجاتها.

رئيس مجلس الوزراء وجه تعليماته بالتركيز على افتتاح المرافق الصحية خلال الفترة القادمة بعدد من البلديات.

كما تم الاطلاع على الوضع الصحي في بلديتي بنغازي ودرنة، ووضع جهازي الإسعاف والإمداد الطبي، وآلية عملهما والمعوقات التي تواجههما.

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