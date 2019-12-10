أخبار محلية في موجز

يرصد لكم الموقع الإلكتروني لقناة “218” في هذه الزاوية، أهم الأخبار والنشاطات المحلية في بعض المدن الليبية، والتي جاءت كالتالي:

بحث عميد بلدية سرت مع رئيس لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء ومدير دائرة الخدمات العامة بشركة الكهرباء، أزمة انقطاع التيار الكهربائي بمدينة سرت وضواحيها.

وتناول الاجتماع المشاكل التي تعاني منها البلدية وضواحيها من انقطاع متكرر في الشبكة ومتابعة أعمال الشركة وآلية التنسيق بين البلدية ولجنة الأزمة، حيث أكد عميد البلدية ضرورة الإسراع بتفعيل الخط الرئيسي للتيار الكهربائي الرابط بين طريق القبيبة وجزيرة ابوهادي.

اجتمع وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق بعدد من مديري مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية في عدد من الوزارات أهمها وزارة الداخلية والمالية والصحة والتعليم، لبحث آلية التعاون بين مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل ومراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.

وتم في الاجتماع تبادل المعلومات والبيانات بين مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية لتحسين وتطوير قواعد البيانات بالمراكز، وبحث آلية الربط والتواصل بين مراكز المعلومات والتوثيق القطاعية والهيئة العامة للمعلومات.

واتفق الحضور على مواصلة مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لمزيد التواصل ومتابعة نتائج عمل الاجتماعات والعمل على تنفيذ مخرجاتها.

اجتمع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز في مدينة البريقة مع مراقب التربية والتعليم بالبلدية ومدير فرع مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية ومدراء المدارس بالمراقبة وبعض المناطق المجاورة.

وتم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العملية التعليمية، وتبادل الآراء، وتقديم الموقف التنفيذي لصيانة المؤسسات التعليمية والصعوبات التي تواجه سير العمل، واستعرض المجتمعون اقتراحات لتجاوزها.

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