الرئيس التونسي يستقبل السراج بحضور والديْ الصحفيين المختفيين قسريا في ليبيا

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الذي يزور تونس رسميا على رأس وفد رفيع المستوى، لمناقشة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والمسائل الإنسانية العالقة، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية إن سعيد والسراج تباحثا في مجال التعاون الاقتصادي حول سبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا، وتجنب إغلاق معبر رأس أجدير على وجه الخصوص.

كما تناول اللقاء المسائل الإنسانية العالقة، حيث أكد الجانبان «ضرورة إيجاد حل للأطفال التونسيين المحتجزين بليبيا، ومضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفاء المواطن وليد الكسيكسي (العامل بالسفارة التونسية في طرابلس) منذ 13 أكتوبر 2014».

وتطرق سعيد والسراج كذلك إلى الليبيين الممنوعين من الدخول إلى التراب التونسي، واتفق الطرفان على أن «يُعهد لوزارة الداخلية بالنظر في ملفاتهم».

وخلال اللقاء استقبل السراج والديْ الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين قسريا بليبيا منذ سبتمبر 2014، حيث أكد كل من الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي حرصهما على معرفة مصير الصحفيين.

سياسيا، شدد سعيد والسراج على «ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية ويكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم». كما جدد الرئيس التونسي «تأكيده ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي، مشددا على أن الشأن الليبي هو شأن تونسي».

وذكرت الرئاسة التونسية في هذا السياق بموقف الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن عنه لدى استقباله وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس يوم 28 أكتوبر 2019 وتأكيده «وجوب أن يكون الليبيون طرفا أساسيا في كل مفاوضات تهم الشأن الليبي» وفق البيان.

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