السراج وسعيد يؤكدان ضرورة إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد, اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, بقصر قرطاج رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية, فقد تطرق اللقاء بين سعيد والسراج إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم.

وفي هذا الإطار, جدد سعيد تأكيده ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي, مشددا على أن الشأن الليبي هو شأن تونسي.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والمسائل الإنسانية العالقة, وتم تأكيد ضرورة إيجاد حل للأطفال التونسيين المحتجزين بليبيا, ومضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفاء المواطن وليد الكسيكسي (العامل بالسفارة التونسية في طرابلس) منذ 13 أكتوبر 2014.

وفي مجال التعاون الاقتصادي, تباحث الطرفان سبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا وتجنّب إغلاق معبر رأس الجدير على وجه الخصوص.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى موضوع الليبيين الممنوعين من الدخول إلى التراب التونسي والاتفاق على أن يُعهد لوزارة الداخلية بالنظر في ملفاتهم.

جدير بالذكر أنه تم خلال اللقاء استقبال والدي الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين قسريا في ليبيا منذ سبتمبر 2014, وفي هذا السياق أكد كل من سعيد والسراج حرصهما على معرفة مصير الصحفيين المختفين

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