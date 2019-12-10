الحرس البلدي في أوباري يتصدى لـ”فساد غذائي”

تتواصل حملات رجال الحرس البلدي فرع أوباري للتفتيش على صلاحية المواد المستهلكة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، حيث ضبطت دورية الفرع مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في بلدية الغريفة.

وشملت المواد المضبوطة لحوما فاسدة تم تجميعها وحرقها في مكب القمامة، فيما تأمل شعبة الإصحاح البيئي في مركزي جرمة والغريفة من المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية المواد والتبليغ عن المحال التي لا تلتزم بمعايير السلامة.

يشار إلى أنه لا يمر وقت طويل حتى يضبط الحرس البلدي مواد غير صالحة للاستهلاك، وهو أمر يحتم على المستهلكين أخذ الحيطة والحذر دوما من خطورة تلك المواد بسبب عدم التزام بعض أصحاب المحال بمعايير السلامة في أنشطتهم التجارية.

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