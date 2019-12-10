تعليمات صارمة لـ”بنغازي الطبي والجلاء”

اعتمدت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، نظاما للعمل داخل مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، بإشراف جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وقال الجهاز في بيان، الثلاثاء، إن النظام يهدف إلى تذليل الصعاب، وحلحلة المختنقات بالمستشفيات، ومنعا للخروقات، والسعي لراحة المريض، ومساعدة الأطقم الطبية في تأدية عملها على أكمل وجه.

وتنص الخطة على السماح لمرافق واحد بالمكوث مع كل مريض داخل الغرفة، وحددت مُدة الزيارات من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصرا، وأن يكون لكل مرافق بطاقة تختص به سارية لمدة أسبوع وتُجدد في حالة مكوث المريض أكثر، كما يُلزم النظام المرافق بالمغادرة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً للسماح للأطقم الطبية بأداء عملهم.

وقال الجهاز إن من يخالف هذه اللائحة يُعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات الرادعة.

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