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ابن الغرياني من لندن يمني نفسه بالدعم التركي..والشاطر يتهكم على المشير حفتر ومشايخ برقة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

عقب الجدل وتباين المواقف حول مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

خرج أردوغان يوم أمس الإثنين بتصريحات مؤكدًا استعداده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك، مازاد في إثارة المزيد من ردود الفعل.

ونشر سهيل الصادق الغرياني نجل مفتي دار الإفتاء في طرابلس عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” خبر عاجلًا قائلًا :”أردوغان: مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت الحكومة الشرعية ذلك”.

وأضاف الغرياني :”هل ستصدر رسائل ترحيب بصورة عاجلة، ويجتمع الرئاسي والدولة والنواب لطلب القوات العسكرية لحماية العاصمة”.

وتابع ابن المفتي المعزول متسائلًا :”هل تتكرر نجدة مراد آغا وحامية جديدة لطرد الغزاة عن العاصمة؟”.

وختم منشوره قائلا :”الجواب مرهون عند الرئاسي والدولة والنواب في طرابلس”.

وفي سياق آخر، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر اليوم الثلاثاء إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كلف مدير مكتبه بتشكيل وفد للتوجه إلى الزاوية بشأن إطلاق سراح الطيار “عامر الجقم”.

ووصف الشاطر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” حفتر بالبغل قائلا :”وجه القائد “البغل” مدير مكتبه بتشكيل وفد من مشايخ وحكماء برقة للتوجه إلى الزاوية لإطلاق سراح الطيار المطلوب من النائب العام”.

وأضاف عضو المجلس:”أوصي مشايخ وحكماء الزاوية بإكرامهم بوليمة “أرز ولحم على مفاصله” وبعدها تسليمهم للنيابة العامة بتهمة عرقلة العدالة والتستر على مجرم حرب”.

وكانت قوات الوفاق تمكنت خلال اليومين الماضيين من إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الليبي يقودها اللواء طيار عامر الجقم والذي وقع أسيرًا لديهم وتعرض لمعاملة سيئة .

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  • اثنين تيوس واحد ابن الكلب الغريانى والثانى صرصار حقير شاطط على الاخر والغباوة واضحة على الاثنين لان طلب النجدة من الاحتلال الخارجى دليل ضعف وخوف من الشعب الليبى لان الجيش الوطنى وقائده المنتصر بالله يسيطر تماما على ميدان المعركة ولم يحتاج لمساعدة خارجية رغم وجود اكبر قاعدة عسكرية فى الشرق الاوسط على حدود ليبيا الشرقية ومسافة السكة ساعات وتكون فى طرابس مرورا بسرت ومصراطة جيش يسد عين الشمس الاف الدبابات ومئات الطائرات ولان اردوغان يعلم ذلك جيد استخف بالاخوان وغباوتهم وماذا فعل عندما ذهب السراج ليستنجد به ويطلب ارسال قوات تركية لوقف تقدم الجيش الوطنى فاستغل الموقف ووقع له على اتفاق امنى غير معلن حتى الان وما تسرب منه التعهد بدفع مليارى دولار كل عام لتركيا واستغل الفرصه وجعله يوقع على اتفاق بحرى وهمى لعدم وجود حدود بحرية بين ليبيا وتركيا وبسرعة حصل على موافقة البرلمان ليساوم اليونان للاعتراف بحق التنقيب له امام قبرص ومما يؤكد ان اردوغان جبان انه لم يحول الاتفاق الامنى للبرلمان ولم يلتزم بما عليه من التزامات فيه بدليل ان يطلب ارسال طلب اخر لطلب ارسال قوات لماذا طلب منفصل ولماذا لم يرسل قوات بالفعل طبقا للتفاق الامنى دون طلب جديد بالطبع لانه يخدع الخوان الاغبياء لانه سيحول الطلب للبرلمان حيث يتطلب ارسال قوات للخارج موافقة البرلمان التركى وهذا الكلب يعرف ان الطلب سيرفض من البرلمان لان احزاب المعارضة التى وافقت على الاتفاق البحرى ترفض علنا التدخل التركى فى ليبيا وتوافق على التدخل فى سوريا لانها ترى فيه حماية للامن القومى ضد الاكراد اما فى ليبيا فتعلم ان الجيش المصرى سيتدخل فورا حماية للامن القومى حيث قال السيسى فى اجتماع مع عقيلة صالح ان امن ليبيا من امن مصر انتهى الدرس يا اغبياء

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    • اسمع فكنا م الزياط ،، لبلاد متقربعه وبتزيد تتقربع ،، وكانك ع الاسلام الاتراك ع الاقل مسلمين مش جايب روس يحاربو معاه ومصريين وامراتيين ،،،،، المهم ان مفيش ارهاب الشئ الوحيد لي نشوف فيه كلهم يبو الكرسي وطمع فالسلطه حتي كان بيدمروها ليبيا كلها ،،،
      شداد افاق زي لي عندكم زي لي عندنا
      مافالخرا خيرا

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  • ويتسأل إبن الغريانى “هل ستصدر رسائل ترحيب بصورة عاجلة، ويجتمع الرئاسي والدولة والنواب لطلب القوات العسكرية لحماية العاصمة”…. الا لعنة اللهِ عليكمْ جميعاً من رئاسى ، ودولة ، ونواب انشقوا عن البرلمان القاعدة واجتمعوا فى طرابلس، وتناسوا الآمانة التى أوكلت اليهم وعلى عاتقهم من مرشحيهم الذين طٌعنوا من قِبلْ هؤلاء الفاسقينْ أمثالك… وتطلب نجدة مراد آغا وحامية جديدة لطرد الغزاة عن العاصمة؟”… لا اعلم عن آى غزاة تتكلم؟..هل عن جيش الوطن الذى حرر الموانئ النفطية من براثن الجدران وغيره بشهادة الجميع ، ليرتفع بذلك الإنتاج والتصدير من 100.000 الى ما يقارب ال مليون برميل فى فثرة وجيزة وتم تسليمها الى المؤسسة الوطنية للنفط ، بفعل الجبارين من الرجال الذي همهمْ الوحيد هو الوطن ، وليس لاعقى أحدية الإنجليز أمثالك.
    اما الشاطر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” حفتر بالبغل قائلا :”وجه القائد “البغل” مدير مكتبه بتشكيل وفد من مشايخ وحكماء برقة للتوجه إلى الزاوية لإطلاق سراح الطيار المطلوب من النائب العام”.
    …. الا لعنةٌ اللهِ عليك الى يومَ يبعتونَ يا عديمْ الأخلاق لتتلفظ بهذه الالفاظ البديهة وانتَ على هرمْ ما يسمىَ مجلس الدولة ، وإن ذلّ على شئ يذل على البيئة الفاسدة التى ترعرعتَ وتربيتَ فيهاَ.
    ويضيف عديم الآ”خلاق هذا اللاشاطر “أوصي مشايخ وحكماء الزاوية بإكرامهم بوليمة “أرز ولحم على مفاصله” وبعدها تسليمهم للنيابة العامة بتهمة عرقلة العدالة والتستر على مجرم حرب” … نعم كما جاء فى أحد تعليقاتى السابقة آى ما يسمىَ بعمداء واعيانْ ووجهاء الكسكى والرز والبازين والحم على إمفاصله ، توصى هؤلاء من هم على شاكلتكْ بإكرامهم بوليمة تم تسليميهم الى النائب العام مما يذل على إنحطاطكَ وإنحطاط العائلة أو القبيلة التى تنتمى تكرم الشخص تم تكيد له وتخونه فانت سافل وحقير بمجرد حتى التفكير فى مقلبْ كهذا…
    ومن ناحية تانية ما هى وظيفتكم انت ومن فى مجلس الدولة ، خلقتم هذه الظيفة لأنفسكم وتتقاضون بها المرتبات والعديد من المزايا الآخرى ، وهذ المرتبات وتلك المزايا إنما هى نار فى بطونكمْ وبطونَ أبنائكم ، فى حق لليتامة والمطلقات والأرامل وركاد الارياح والكادحين من أبناء هذا الوطن المغصوب … ولكن أقول لكم ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع… فالظلم وقتهٌ قصير مهما طال به الزمن….

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