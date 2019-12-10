لبيعها في بنغازي بـ4.5 مليون .. ضبط شخصين بحوزتهم 3 قطع أثرية فرعونية من طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مديرية أمن بنغازي، تمكن عناصر مركز شرطة قاريونس، من ضبط شخصين لجلبهم ثلاث قطع أثرية فرعونية من مدينة طبرق، بغرض بيعها بقيمة 4.5 مليون، بمدينة بنغازي.

وقال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي النقيب أحمد المسماري إن معلومات وردت لدى مركز شرطة قاريونس من أحد مصادره الخاصة مُفادُ المعلومات التي تم تصويرها عبر الهاتف المحمول، وموثقة بمشهد مرئي خاص ببيع ثلاث قطع أثرية فرعونية بقيمة 4.5 مليون.

المسماري أوضح أن رئيس المركز كلف على الفور رئيس وحدة التحريات بالمركز للتحري وجمع المزيد من المعلومات، موضحة أنه تم استدراج أحد الأشخاص القائم على هذا النشاط غير المشروع من مدينة طبرق إلى مدينة بنغــازي لكي تتم عملية التسليم والاستلام.

وأضاف أنه بالفعل تم استدراجه رفقة شخص آخر بصحبته، وأنه تم ضبطه داخل اختصاص مركز شرطة قاريونس، وبحوزتهم ثلاث قطع أثرية فرعونية، ومسدس والمركبة المستخدمة.

وأشار مدير المكتب الإعلامي أنه أنه تم الانتقال بالجناة لوحدة التحقيق بالمركز لاستكمال باقي التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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