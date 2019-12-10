باشاغا يرحب بإدارج الورفلي على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية

رحب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إدراج الرائد بقوات الصاعقة بالجيش الليبي “محمود مصطفى الورفلي” على لوائح العقوبات.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن “الورفلي مطلوب للقضاء الوطني ولمحكمة الجنايات الدولية، وتم تعميم اسمه لكل الجهات الأمنية وجميع المنافذ البرية والجوية لارتكابه جرائم قتل جماعي دون إخضاع الضحايا لأي تحقيقات رسمية، وأن الورفلي يتقاضى راتبا من نظام المدفوعات المالية التابع لقوات الجيش الليبي، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عنه وفي عرقلة وصول يد العدالة له، بل وقام برقيته من رتبته السابقة لرتبة أخرى وقام بإشراكه في الهجوم على العاصمة طرابلس بداية شهر إبريل الماضي، ولازال في الخدمة الفعلية ضمن القوة العمومية للجيش الليبي.

وأعربت الوزارة في بيانها عن أملها في “مزيد من الجهود في سبيل معاقبة أولئك الذين اخترقوا القانون الدولي الإنساني وارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وأولئك الذين جلبوا عناصر المرتزقة التابعين لشركة فاغنر وعناصر الجنجويد واستخدموا الطائرات المسيرة من نوع وينغ لونغ الصينية في ارتكاب جرائم الحرب، والمشاركين في حالى عدم الاستقرار والفساد وإضعاف مؤسسات الدولة”، بحسب البيان.

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