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باشاغا يرحب بإدارج الورفلي على لوائح عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بقرار وزارة الخزانة الأمريكية بشأن إدراج الرائد بقوات الصاعقة بالجيش الليبي “محمود مصطفى الورفلي” على لوائح العقوبات.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أن “الورفلي مطلوب للقضاء الوطني ولمحكمة الجنايات الدولية، وتم تعميم اسمه لكل الجهات الأمنية وجميع المنافذ البرية والجوية لارتكابه جرائم قتل جماعي دون إخضاع الضحايا لأي تحقيقات رسمية، وأن الورفلي يتقاضى راتبا من نظام المدفوعات المالية التابع لقوات الجيش الليبي، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة عنه وفي عرقلة وصول يد العدالة له، بل وقام برقيته من رتبته السابقة لرتبة أخرى وقام بإشراكه في الهجوم على العاصمة طرابلس بداية شهر إبريل الماضي، ولازال في الخدمة الفعلية ضمن القوة العمومية للجيش الليبي.

وأعربت الوزارة في بيانها عن أملها في “مزيد من الجهود في سبيل معاقبة أولئك الذين اخترقوا القانون الدولي الإنساني وارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وأولئك الذين جلبوا عناصر المرتزقة التابعين لشركة فاغنر وعناصر الجنجويد واستخدموا الطائرات المسيرة من نوع وينغ لونغ الصينية في ارتكاب جرائم الحرب، والمشاركين في حالى عدم الاستقرار والفساد وإضعاف مؤسسات الدولة”، بحسب البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • The diseased Turkish doggy does not even acknowledge or know that most of his criminals have been listed and punishable by all laws including the US Treasury Dept. Have you become an expert on putting the Burka on & in a hurry now ? And if you still need help ask the other diseased old Turkish weasel ( Al- ShaTer ) where he does not leave without it in case he encounters the great Falcon Alurfalee in Tripoli streets
    The diseased Turkish dogs

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  • ما تصف السنتهم – في تضليل .
    حقاءق –
    توجد اخبار عن غرق بعض السفن المحملة بالمهاجرين الغير شرعيين الوافدين لليبيا – من جزيرة جربة وسوسة التونسية لاوروبا – بدعم من بعض من يحسبون انفسهم على الليبيين – وما يسمى البرلمان الوطني – في جريمة مستمرة في غرق البشر -في المتوسط بمقابل النقود -وتزوير مستندات – وتدعمها بعض الأطراف التركية -مع ان ليبي في أمس الحاجة للعمالة الجيدة داخل القطاعات الخدمية .
    و تتبع بعض الأجهزة الامنية الحقيقية الليبية – بعض الأشخاص متورطين في تجارة سفن السيارات المفتوحة عبر البحر – مقابل نقل براميل النفط الليبي – في فساد لم يشهده البحر المتوسط منذ – الحرب العالمية الثانية ..!!!
    دون اي محاسبة قضاءية للراي العام او رقابة في قطاع الاستيراد والتصدير الغير مرخص والمبني على تهريب الأموال – ..!!!

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  • محهودات عظيمة – لعناصر الامن الوقاءي لأمن الساحل – يستحقون عليه التحية والشكر –
    youtube.com/watch?v=f1kqgDczdts

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