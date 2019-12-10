لجنة الحصر ببني وليد تدعو المواطنين لتسجيل العمال الأجانب

طالبت لجنة حصر الأجانب في مدينة بني وليد، كافة المواطنين بضرورة التعاون مع أعضاء اللجنة ومساعدتهم على التحقق من هويات العمال الأجانب الذين يعملون بالقطاعات العامة والخاصة وتسجيلهم لدى اللجنة.

ودعت اللجنة المواطنين للتواصل معها بمقرها الكائن بجوار مصرف الإدخار بني وليد لتسجيل العمالة الأجنبية للحصول على بطاقة الحصر والبطاقة الصحية، مصحوبين بالمستندات الاتية: 6 صور شخصية، وصورة من جواز السفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الأمن العام والصحة العامة داخل المدينة من أي خروقات قد تحدث بسبب توافد العديد من الأجانب للعمل في المدينة.

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