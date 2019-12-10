الحويج : عملية تحرير طرابلس وصلت إلى المرحلة الأخيرة

أخبار ليبيا 24- متابعات

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أن عملية تحرير طرابلس وصلت إلى المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه العملية صعبة للغاية.

الحويج أوضح – في مقابلة أجرتها معه وكالة “بلومبرج” الأمريكية في موسكو – أنه في غضون ستة أشهر بعد أن يسيطر الجيش الليبي ستُجري انتخابات وطنية ويتم تشكيل سلطة حاكمة جديدة.

وأضاف أنه سيتم التعامل مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أنه خان ليبيا لصالح الأتراك.

ووفق الوكالة الأمريكية، فإن الحويج يعتزم أيضًا زيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه جاء إلى العاصمة الروسية للقاء المسؤولين وشرح لهم أن الحرب ستنتهي قريبًا ولبناء علاقات أقوى.

وكان نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مخيائيل بوغدانوف، استقبل بمقر وزارة الخارجية الروسية، وزير الخارجية بالحكومة الموقتة، عبدالهادي الحويج.

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