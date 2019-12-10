الثني والحويج: لا حل سياسياً بوجود السلاح والإرهاب

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الثلاثاء، خلال لقاء مع وزير الخارجية عبدالهادي الحويج، على نتائج الجولة الأخيرة لوفد الوزارة إلى روسيا.

وقالت “المؤقتة” في بيان، إن الحويج جدد التأكيد على موقف حكومته من مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، وتطرق أيضا إلى رؤية الحكومة “لحل الازمة الليبية بعد تحرير طرابلس”.

وبشأن مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، أكد الطرفان على ضرورة أن يكون أي حل نابع من إرادة الشعب الليبي وأن يستفيد من سلبيات الاتفاقيات السابقة، مشددان على أن أي حل قادم لن ينجح دون حل مشكلة فوضى السلاح والجماعات المسلحة والإرهاب خاصة في العاصمة طرابلس، مشيران إلى أن “المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية وليست سياسية”.

كما بحث الجانبان إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي، وعودة الشركات للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كافة المجالات، وتم الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي روسي ليبي في بداية العام القادم، بينما استعرض الحويج خطة التحرك لوزارته في الفترة القريبة القادمة.

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