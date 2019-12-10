العرادي يطالب السراج بقبول عرض أردوغان بشأن إستجلاب الجيش التركي للأراضي الليبية

ليبيا – طالب عضو جماعة الإخوان المسلمين ، العضو المؤسس في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للجماعة ، عبدالرزاق العرادي ، الثلاثاء ، بقبول إستجلاب القوات العسكرية التركية على الأراضي الليبية .

وفي تدوينة على شكل رسالة عبر صفحته الرسمية عنونها بعنوان ” إلى فخامة الرئيس فايز السراج ” طالب العرادي الأخير بقبول إستجلاب القوات التركية إلى ليبيا بعد ما أسماه ” هزيمة حفتر على أسوار طرابلس ” لكنه لم يشر إلى ما اذا كان معسكر حمزة وشارع الخلاطات على تخوم أبوسليم ومابعد معسكر اليوموك في خلة الفرجان قد أصبح خارج خارطة أسوار العاصمة .

وقال العرادي وهو عضو سابق في المجلس الإنتقالي أن مطلبه هذا : ” بعد هزيمة حفتر على أسوار طرابلس واستعانته بشركة فاغنر الروسية والمرتزقة من كل حدب وصوب واستمرار دعم الدول المناهضة لحرية الشعوب لفرض الاستبداد وإعادة حكم العسكر ” .

وتابع قائلًا : ” أثمن عرض فخامة الرئيس رجب طيب #أوردغان وأدعوا إلى قبوله ليس دعما للحرب ولكن من أجل السلام ” في تكرار لذات اللغة التي تحدث بها أردوغان أمس عن أن جيش بلاده الغارق في مستنقع سوريا يتواجد خارج حدوده لفرض السلام.

يشار إلى أن قادة ورموز جماعة الإخوان المسلمين قد باشروا من الليلة الماضية بعد حديث ” سيد إسطنبول ” عن إستعداده إرسال جيشه إلى ليبيا ، مابدا أنها حملة ضغط على الرئاسي مدفوعة برغبة تركية لقبول هذا العرض الذي قال مبعوث أردوغان الى ليبيا ” أمر الله شلار ” اليوم أنهم لم يتلقوا أي رد عليه بعد من طرابلس .

المرصد – متابعات

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