لافروف: موسكو وواشنطن تتعاونان في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، إن موسكو وواشنطن تتعاونان على المسارين الليبي واليمني، مشيرا إلى أهمية «متابعة تطورات التسوية الفلسطينية المتأزمة».

واستعرض لافروف خلال المؤتمر الذي عقد مساء الثلاثاء، في واشنطن، جملة من الملفات التي ناقشها مع نظيره الأميركي، مشددا على سعي موسكو مواصلة الحوار مع واشنطن لتحسين العلاقات الثنائية إذ اعتبر أن «مستواها الحالي لا يتوافق مع مصالح البلدين والعالم ككل»، وأكد أن البلدين لديهم مجالات واسعة للتعاون «رغم كل الصعوبات والخلافات في العلاقات الثنائية».

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وأوضح أن المباحثات تناولت جملة واسعة من القضايا، بينها الأوضاع في الشرق الأوسط، ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، وتجديد معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية، والتعاون التجاري الروسي الأميركي، ومكافحة الإرهاب.

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