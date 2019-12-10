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لافروف: موسكو وواشنطن تتعاونان في ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، إن موسكو وواشنطن تتعاونان على المسارين الليبي واليمني، مشيرا إلى أهمية «متابعة تطورات التسوية الفلسطينية المتأزمة».

واستعرض لافروف خلال المؤتمر الذي عقد مساء الثلاثاء، في واشنطن، جملة من الملفات التي ناقشها مع نظيره الأميركي، مشددا على سعي موسكو مواصلة الحوار مع واشنطن لتحسين العلاقات الثنائية إذ اعتبر أن «مستواها الحالي لا يتوافق مع مصالح البلدين والعالم ككل»، وأكد أن البلدين لديهم مجالات واسعة للتعاون «رغم كل الصعوبات والخلافات في العلاقات الثنائية».

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وأوضح أن المباحثات تناولت جملة واسعة من القضايا، بينها الأوضاع في الشرق الأوسط، ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا، وتجديد معاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية، والتعاون التجاري الروسي الأميركي، ومكافحة الإرهاب.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الموضوع لا يخص ليبيا إطلاقا –
    الموضوع يخص ملف السوريين واللبنانيين – وخارجيتهم الجالسون خلف الاضواء – في القاهرة – وتاركين أراضيهم ومساجدهم مرتع المخططات الصهيونية – في حدودهم العراقية –
    وكل هذه المواضيع لا تهم الملف الليبي – الذي ارتكب في حقه جريمة من 2011 – الى الان – ولم نسمع عن اي محكمة من محاكم لاهاي – باستدعاء المسؤلين عن هذه المجازر والتجاوزات …!!! ومحاكمتهم محاكمة عادلة – وإيقاف الشحن البحري اللامبالي – للاسلحة والملوثات الكيمياءية ومخلفات المصانع لتنمية الاقتصاد العالمي – التي سببت كوارث من مرض الانسان وانقراض الحيوان -.

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