ردًا على تصريحات أردوغان.. الغزوي: ليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا دخلوها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء المبروك الغزوي، إن ليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا حاولوا التدخل العسكري فيها، في إشارة إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليببا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

الغزوي أوضح – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – إذا أراد أردوغان إرسال قوات لبلادنا فليرسل، فنحن مستعدون لمواجهة أي قوات، وليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا دخلوها، مؤكدًا أن الجيش مسُتعد للدفاع عن كل شبر في بلاده.

وكان أردوغان، قال أمس الإثنين، خلال لقاء له بفضائية ” “TRT عربي التركية، إن الأمم المتحدة منعت بيع السلاح إلى الأطراف الليبية، في عام 2015م، مؤكدا: “إذا ما تلقينا هذه الدعوة من حكومة الوفاق، فإن تركيا جاهزة ومستعدة، والآن ننتظر الحصول على إذن من الطرف الدولي الآخر”.

وتابع: “الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى قامت بتقديم الدعم إلى المشير خليفة حفتر، وعلى عكس الجمهورية التركية التي قامت بعقد الاتفاقية مع الحكومة المعترف بها دوليًا .

واستطرد: “وفق عقد هذه الاتفاقية بين تركيا وليبيا أيضًا، هناك تعاون بين كلا الدولتين من الناحية العسكرية من ناحية التدريب والتسليح، وإجراء تحديثات داخل الاتفاقيات التي تم عقدها مع حكومة الوفاق في ليبيا وهي داخل هذه الاتفاقية، وأيضًا الجمهورية التركية قادرة على المشاركة وتقديم الدعم للدولة الليبية والحكومة المعترف بها دوليًا” .

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