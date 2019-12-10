اخبار ليبيا الان

ردًا على تصريحات أردوغان.. الغزوي: ليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا دخلوها

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء المبروك الغزوي، إن ليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا حاولوا التدخل العسكري فيها، في إشارة إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده إرسال قوات عسكرية إلى ليببا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

الغزوي أوضح –  في تصريحات صحفية  اليوم الثلاثاء – إذا أراد أردوغان إرسال قوات لبلادنا فليرسل، فنحن مستعدون لمواجهة أي قوات، وليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا دخلوها، مؤكدًا أن الجيش مسُتعد للدفاع عن كل شبر في بلاده.

وكان أردوغان، قال أمس الإثنين، خلال لقاء له بفضائية ” “TRT عربي التركية، إن الأمم المتحدة منعت بيع السلاح إلى الأطراف الليبية، في عام 2015م، مؤكدا: “إذا ما تلقينا هذه الدعوة من حكومة الوفاق، فإن تركيا جاهزة ومستعدة، والآن ننتظر الحصول على إذن من الطرف الدولي الآخر”.

وتابع: “الإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى قامت بتقديم الدعم إلى المشير خليفة حفتر، وعلى عكس الجمهورية التركية التي قامت بعقد الاتفاقية مع الحكومة المعترف بها دوليًا .

واستطرد: “وفق عقد هذه الاتفاقية بين تركيا وليبيا أيضًا، هناك تعاون بين كلا الدولتين من الناحية العسكرية من ناحية التدريب والتسليح، وإجراء تحديثات داخل الاتفاقيات التي تم عقدها مع حكومة الوفاق في ليبيا وهي داخل هذه الاتفاقية، وأيضًا الجمهورية التركية قادرة على المشاركة وتقديم الدعم للدولة الليبية والحكومة المعترف بها دوليًا” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • أتوقع لو تدخل تركيا حتدخل دول أخرى ، من قال ان تدخل تركيا عسكريا ليس في صالح الجيش؟ لعلها نهاية الاخوان ؟ من يوافقني؟

    رد

    • لقد قال الرئيس المصرى من قبل امام عقيلة صالح امن ليبيا من امن مصر ومسافة السكة بين قاعدة محمد نجيب العسكرية سويعات وترى المنطقة من سرت الى زوارة بها الاف الدبابات وعشرات الالاف من القوات المصرية وغطاء جوى كثيف من طائرات الاباتشى والرافال والاف ستة عشر وليس الميج بتاع زمان واسطول بحرى غواصات ومدمرات والميسترال تجعل مصراطة كتلة من اللهب وقوات خاصة 777 و 999 تستطيع القبض على كل الفئران الفارة من ارض المعركة الحمد لله على غباوة الخوان فى كل مكان يخربون بيوتهم بايديهم ويحزننى ان يحدث تغير بسيط بدلا من زفة الخوان قبل الفرح ستصبح جنازات الاخوان الاغبياء الى القبور ليلحقوا بالاهطل مرسى اوهمه اروغان بانه سيعيده للقصر فادخله القبر

      رد

  • حكومة غير معترف بها من مجلس نواب الشعب لا قيمة فهل يملك مجلس الامن الدولى تعيين رئيس لتركيا معترف به دوليا ويتجاهل الانتخابات كما ان الجيش الوطنى معترف به من مجلس النواب ومن المجتمع الدولى الذى اعطى حكومة الوفاق دور سياسى والجيش الوطنى دور عسكرى ونظرا لوجود اتفاقية دفاع عربى مشترك فانه اصبح واجبا على الجيش المصرى التحرك فورا من قاعدة محمد نجيب لتدمير اى محاولة غزو تركى لليبيا وسحق جيش الدعارة التركى الذى لم ينتصر فى اى معركة خاضها حتى مع الاكراد لم يستطيع دخول معقلهم فى جبال قنديل رغم انهم لا يملكون طائرات ولادفاع جوى مثل الجيش الوطنى الليبى والقوى الداعمة له

    رد

  • من ذكاء الإخوان يحفرون قبورهم بأيديهم ، لعل البعض يتخوف من دخول العثمانيين الأرض والبحر والجو فالاسود بانتظارهم الأغبياء فاكرينها زيارة….!!

    رد