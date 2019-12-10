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المشري يتفقد مواقع التفجيرات في مدينة الزاوية

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بجولة تفقدية إلى الأماكن التي وقعت فيها تفجيرات بمدينة الزاوية ليل الاثنين والثلاثاء، والتي تسببت إحداها عدد من المنازل.

وأكد المشري، خلال جولته، إن هذه التفجيرات لا تقلّ إرهابا ولا خطورة عن تفجيرات المنظمات الإرهابية، التي تقوم بها داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، يوم أمس الثلاثاء، وصفت مديرية أمن الزاوية، الانفجار الذي هزّ وسط المدينة، بالعنيف، موضحة أنه ناجم عن سيارة مفخخة، في شارع القرضابية، بالقرب من مسجد بن رمضان.

وأوضحت المديرية، إن الانفجار خلّف أضارا مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع، كما عبرت عن إدانتها لهذه التفجيرات الإرهابية، التي يسعى مُنفّذيها لزعزعة أمن المدينة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • This is another ugly & stupid film by the criminals & the brotherhood of ShayTaan
    They have been exposed in front of the whole universe that most of the wanted and indicated criminals hold high ranks & are being highly paid by Tripoli fake & unwanted government. The criminals know nothing by laws or have ever heard of Geneva laws on prisoners/captive of wars where they miserably mis-treated the great Falcon and they so stupidly video their vivid & vital misconduct(i.e. prisoners of war must at all times be humanely treated)
    The film continues to be so fake since NO ONE has claimed any responsibilities
    Also, they video stacks of machine guns which they have suddenly, somewhere & somehow found to cover their so vivid criminal character & ugly makeup
    Now, the little diseased Turkisk weasel (Em-Ateeq) and the flip flap brother of ShayTaan ( Almushree) have visited the screen of crime so they could edit & enhance it if they need to redo it somewhere in AlZawia or Tripoli
    The natural law of the universe has always exposed criminals and especially the ones that work for the fake & unelected government of Tripoli
    We look forward for another FAKE FILM & a made up crime scene
    All of you are diseased Turkish DOGS

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