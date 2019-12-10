المشري يتفقد مواقع التفجيرات في مدينة الزاوية

قام رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بجولة تفقدية إلى الأماكن التي وقعت فيها تفجيرات بمدينة الزاوية ليل الاثنين والثلاثاء، والتي تسببت إحداها عدد من المنازل.

وأكد المشري، خلال جولته، إن هذه التفجيرات لا تقلّ إرهابا ولا خطورة عن تفجيرات المنظمات الإرهابية، التي تقوم بها داعش أو غيرها من التنظيمات الإرهابية.

وفي وقت سابق، يوم أمس الثلاثاء، وصفت مديرية أمن الزاوية، الانفجار الذي هزّ وسط المدينة، بالعنيف، موضحة أنه ناجم عن سيارة مفخخة، في شارع القرضابية، بالقرب من مسجد بن رمضان.

وأوضحت المديرية، إن الانفجار خلّف أضارا مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة، وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع، كما عبرت عن إدانتها لهذه التفجيرات الإرهابية، التي يسعى مُنفّذيها لزعزعة أمن المدينة.

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