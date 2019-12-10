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أمن جنزور يطالب بأخد الحيطة والحذر بسبب الانخفاض الجوي

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت مديرية أمن جنزور قسم مرور والتراخيص، من المواطنين، بأخد الحيطة والحذر، نتيجة للتوقعات التي تشير إلى ظهور كتلة ضخمة من السحب الممطرة، على طول الساحل الليبي هذه الليلة، ويوم الغد الأربعاء.

وأوضحت المديرية، إن الأجواء قد تتسبب في سقوط أمطار غزيرة، وقد تصحبها زوابع رعدية وسقوط حبات البرد، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يتسبب في بعض المختنقات المرورية وتجمع المياه بالمناطق المنخفضة، وإقفال بعض طرقات التجمعات السكنية.

من جهة أخرى، أشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن ليبيا ستشهد منخفظًا جويًا، هذه الأيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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