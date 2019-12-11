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السراج يُقدّم لمحة عن مستجدات الأوضاع الليبية للرئيس التونسي

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، لمحة عن المستجدات السياسية والوضع الأمني في ليبيا، للرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع حضره كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومستشار الأمن القومي تاج الدين الرزاقي وسفير ليبيا لدى تونس السيد محمد معلول.

وأكد سعيّد خلال استقبال السراج ووفده، في تونس العاصمة، مساندة بلاده للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل امكانياتها إلى جانب الشعب الليبي، مشيرا أن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا.

وتناول الاجتماع، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وعبّر الجانبان عن تطلعهما لإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين الشقيقين واتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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