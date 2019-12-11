الحرس البلدي طرابلس يقفل المقهى الخاص بمركز طرابلس الطبي

قام أعضاء وحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي طرابلس، بجولة تفتيشية داخل مركز طرابلس الطبي، تم خلالها التفتيش على معمل التحاليل ومطبخ تقديم الطعام، إلى المرضى والمقاهي الموجودة بحديقة المركز.

ووصفت وحدة الدوريات، ما اكتشفته داخل قسم التحاليل، إن النظافة العامة داخله بالسيئة جدا، مع وجود مواد تشغيل منتهية الصلاحية.

وأوضحت وحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي طرابلس، إن عرض المواد الغذائية غير مطابقة للاشتراطات الصحية، داخل مقهى المركز، إضافة إلى أن النظافة العامة سيئة جدا ووجود روائح كريهة.

وحول مطبخ المركز، أفادت الوحدة أنه غير صحي وغير مطابق للاشتراطات الصحية، مع وجود مخلّفات طبية، ملقاة على الأرض بطريقة غير صحية ومختلطة بالقمامة الصلبة.

وأضافت وحدة وحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي طرابلس، أنها أعطت الملاحظات إلى إدارة المستشفى، على أن تتم زيارة أخرى لاستكمال باقي مرافق بالمستشفى .

وأعلنت الوحدة، أنها أقفلت المقهي ، وتم استدعاء مدير المركز، وعلى الفور حضر إلى مقر الوحدة، وتعاهد بتوفير جميع الاشترطات الصحية المعمول بيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية