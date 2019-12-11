غسان سلامة يكشف عدد الضحايا المدنيين في ليبيا هذا العام

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة أن البعثة الأمميةـ وثقت هذا العام وقوع ما لا يقل عن 647 ضحية في صفوف المدنيين في ليبيا (284 حالة وفاة و 363 جريحاً).

وقال سلامة في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أنّ النزاع المستمر في ليبيا تسبب في وقوع خسائر فادحة بين المدنيين، وتابع بالقول: “حيث أنه لا يوجد حل عسكري، تواصل الأمم المتحدة دعوتها لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات”.

وقال سلامة في بيانه: “كانت الغارات الجوية السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين والتي بلغت 394 ضحية (182 حالة وفاة و 212 جريحاً)، يليها القتال البري وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة والعبوات الناسفة وعمليات الاختطاف والقتل”.

وتابع البيان أنّه “خلال الفترة ذاتها، وثقت منظمة الصحة العالمية 61 حالة اعتداء مرتبط بالنزاع على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها، وذلك في زيادة بلغت 69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقد أضرت هذه الاعتداءات بـ 18 مرفقاً صحياً و20 سيارة إسعاف و40 موظفاً من العاملين في المجال الصحي”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا