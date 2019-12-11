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القيادة العامة: “وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية”

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن “وقت المحادثات الدبلوماسية انتهى والآن وقت البندقية”.

وأوضح المسماري، في مقابلة مع قناة “العربية”، ليلة أمس، إن الدعم التركي للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، انتقل من مرحلة السرّ إلى مرحلة العلن، مؤكدا أن معركة الجيش الوطني ضد الإرهاب والفوضى، هي معركة إقليمية وليست محلية.

وكشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني، خلال المقابلة، إن الجيش يملك معلومات تؤكد تحضير مطار معيتيقة، لأجل استقبال آليات تركية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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