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باشاغا يُرحّب بإدراج “الورفلي” على لوائح العقوبات الأمريكية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي بشاغا، بقرار الخزانة الأمريكية، الذي أدرج الرائد محمود الورفلي، على لوائح العقوبات.

وأضاف باشاغا في بيان له، بقوله: إن هذا الشخص مطلوب للقضاء الوطني ولمحكمة الجنايات الدولية”، وأن اسمه تم تعميمه لكل الجهات الأمنية ولجميع المنافذ البرية والجوية، لارتكابه جرائم قتل جماعي.

وأعرب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، عن أمنياته ببذل المزيد من الجهود لمعاقبة الذين اخترقوا القانون الدولي والإنساني، وارتكبوا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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