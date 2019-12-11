الوكالة الألمانية: الاتحاد الأوروبي سيُعلن رفضه لاتفاقية السراج وأردوغان

برزت الأزمة التي أشعلتها اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا، على دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن رفضت اليونان وقبرص ومصر، الاتفاقية، في شقيها العسكري والاقتصادي، وتصاعدت معها حدّة التصريحات لدول المتوسط.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي، في بيانه الختامي يوم الغد الخميس في بروكسل، رفضه للاتفاقية، بسحب مسودة البيان الذي تحصلت عليه وكالة الأنباء الألمانية، ونقلته صحيفة “العرب اللندنية”.

وتُشير سمودة البيان: “مذكرة التفاهم تنتهك حقوق السيادة الخاصة بدول أخرى، ولا تتوافق مع القانون البحري، ولذلك لا يمكن لها أن تكون ذات تبعات قانونية بالنسبة للدول الأخرى

وحسب المسودة فإن”.

من جهة أخرى، صعّدت اليونان لهجتها، قبل يوم، وأرسلت رسالة إلى تركيا، مفادها، إن الخيار العسكري، من بين الخيارات التي قد تلجأ لها اليونان، بعد توقيع الاتفاقية بين حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والحكومة التركية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية