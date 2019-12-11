قسم العمليات بمركز سبها الطبي يشهد حملة تنظيف واسعة

شهد مركز سبها الطبي، حملة تنظيف لقسم العمليات، قام بها العاملين بالقسم، يوم أمس الثلاثاء ، تم فيها تنظيف غرف العمليات بالكامل.

وأوضح رئيس القسم علي السعيدي، في حديثه لمكتب الإعلام بالمركز، أن قسم العمليات في العادة تتم فيه حملات تنظيف من قِبل العاملين، باستثناء النظافة اليومية، التي تتم دخال غرف العمليات، التي تتم من قِبل عامل النظافة المناوب، بإستثناء التعقيم بين عملية والأخرى.

وأضاف السعيدي: “تم تسليمنا جهاز تعقيم جديد ومتطور خاص بغرف العمليات من قبل إدارة المركز، وسيتم تعقيم القسم فالأيام القادمة بالجهاز الجديد”.

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