معتوق يصدر تعليماته باستئناف جزئي للرحلات في مطار معيتيقه

أصدر وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، تعليماته باستئناف جزئي للرحلات في مطار معيتقة، تبدأ يوم الخميس الموافق 12/12/2019 بشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية على ان تتبعهما شركتا طيران البراق والأجنحة الليبية يوم الأحد الموافق 15/12/2019.

وبحسب صفحة مطار معيتيقة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن هذه التعليمات جاءت بعد جولة ميدانية قام بها معتوق، رفقة لطفي الطبيب مدير عام المطار، ومدراء محطتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية، ومندوبين من شركتي الاجنحة الليبية وطيران البراق.

وجاءت الجولة بهدف الوقوف على ما تم إنجازه من أعمال في المطار، وخاصة وأنها الأعمال الجارية فيه شارفت على الانتهاء.

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