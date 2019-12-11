النقابة العامة لموظفي التعليم العالي تعلن استمرار إضرابها

أعلن مجلس النقابة العامة لموظفي التعليم العالي، عن استمرار الإضراب موظفي التعليم العالي، إلى أن يتحصلوا على مطالبهم المتمثلة في التأمين الصحي والعدالة الاجتماعية في المرتبات.

وأضاف البيان، الذي نشرته “نقابة موظفي جامعة الزنتان” عبر صفحتها على الفيسبوك، أن المجلس قرّر إعداد وتنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة جميع موظفي التعليم العالي، أمام المجلس الرئاسي، وأنه سيُعلن تحديد موعدها في وقت لاحق.

وفي وقت سابق، حضر وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات د.محمد النوير، اجتماع الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، مع عدد من موظفي التعليم.

ونشرت “النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة”، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، صورا للاجتماع.

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