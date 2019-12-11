غدامس تُكرّم  الدكتورة “نائلة يونس” على عطائها الإنساني

نظم الهلال الأحمر فرع غدامس، احتفالية تكريمية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، استهدف من خلالها، الدكتورة “نائلة عبدالرحمن يونس”، بعد عطائها الذي امتد لـ 15 عشر عاما، خدمة للمرضى والمواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر بمدينة غدامس، أن الدكتورة التي تم تكريمها، خريجة جامعة طرابلس عام 2004، وعملت بعد التخرج في مستشفى غدامس العام، وأكملت التخصص في أمراض الباطنة.

وأشار فرع الهلال غدامس، أن الدكتورة نائلة، تحصلت على الزمالة العربية في تخصص الباطنة 2013 عملت من 2008 إلى الوقت الحالي بقسم الباطنة والطواري، ومن بعدها تحصلت على شهادات في الفحص بالأشعة الفوق الصوتية للبطن والمعدة – وإيكو القلب – و هي عضو التدريس في المعهد العالي للمهن الشاملة بقسم التمريض.

وفي ذات السياق، قدّم المجلس البلدي غدامس، شهادة تكريم للقافلة الطبية غدامس، التي كانت قادمة للمدنية، واستلم الشهادة، نيابة عن الأطباء الستة، مدير مستشفى غدامس، محمد عمر الثني.

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