USAID توفر مستلزمات لعدد من مدارس بنغازي

قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوفير معدّات وأدوات مدرسية لتمكين المدارس في بنغازي من استئناف الدراسة.

وأوضحت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عبر موقعها الرسمي، أنه تمّت إعادة تأهيل اثنين من المدارس في السابق من قبل برنامج إعادة تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات المانحة.

وقال مدير إحدى المدارس، “لدينا الآن التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية لأكثر من 500 طالب بعد إغلاق مدرستنا لسنوات”.

وأضافت السفارة أن المدارس في بنغازي تعرّضت لأضرار بالغة خلال الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في المدينة.

وأوضح مدير آخر: “إنّ تأثير هذا الدعم يتجاوز بكثير مجرّد تلقي المكاتب والقرطاسية لمدرستنا، وبناءً على هذه النتيجة، تمكنّا من إتاحة فرصة التسجيل في مدرستنا لأكثر من 350 طالبًا من الذين ينتمون أساسًا إلى منطقة وسط المدينة و كانوا نازحين داخليا في السنوات الماضية “.

ولفتت السفارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2011، مساعدات إنسانية تقدّر بأكثر من 450 مليون دولار لغرض تحقيق الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت أنه في شهر أكتوبر وقّعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة نوايا مع وزارة التخطيط الليبية لإنشاء إطار واسع للتعاون حول الأولويات مثل تعزيز مؤسسات الحكم، وزيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو، وتعزيز قدرة ليبيا على التعاطي مع حالة عدم الاستقرار والصراع.

كما أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخراً مشروعين جديدين – أحدهما يركز على تعزيز اللامركزية وتنمية المجتمع المدني، والآخر على تعزيز الإدارة المالية العامة والحوكمة الاقتصادية، وسيعمل كلاهما في جميع أنحاء البلاد لما فيه فائدة جميع الليبيين.

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