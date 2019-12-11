المؤقتة: الجيش لن يوقف معركته وعلى مسلحي الوفاق الانسحاب

أدانت الحكومة المؤقتة، التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وجدّدت الحكومة المؤقتة في بيان لها، الدعوة لكل من تورّط في القتال ضد الجيش الوطني، من خلال انسحابهم من جبهات القتال، لأن الجيش عازم على مواصلة المعركة لبسط الأمن في كل ليبيا.

ووصف الحكومة تصريح أردوغان، أنه بمثابة حرب على ليبيا، مشيرة أن مثل هذه التصريحات لن تزيد الليبيين إلا صلابة وإصرارا على مواصلة الحرب لتطهير ليبيا من المجموعات الإرهابية وغيرها من المجموعات المسلحة.

ودعت الحكوة المؤقتة، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي سحب اعترافهن من حكومة الوفاق، وجددت مطلبها لمجلس الأمن ومنظمة الامم المتحدة بسحب اعترافها بهذه حكومة الوفاق.

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