رئاسة أركان البحرية الليبية: سنُغرق أي سفينة تركية تقترب من حدودنا البحرية

أعلن رئيس أركان البحرية الليبية بالقيادة العامة للجيش الوطني، اللواء فرج المهدوي، إنه تلقّى أوامر عسكرية بإغراق أي سفينة تركية، تدخل الحدود البحرية الليبية.

وأوضح المهدوي، في تصريح لهُ لقناة “ألفا تي في” اليونانية، بقوله: “لدي أمر، في حال ما اقتربت السفن الاستكشافية، سيكون لدي حل، سأغرقهم بنفسي، لقد تلقيت هذا الأمر من حفتر”، وفقا لما نقله موقع “الحرة” الأمريكي، عن موقع “غريك ريبورتر” اليوناني.

وكان رئيس الأركان البحرية، قد كتب على صفحته الرسمية على الفيسبوك، باللغة اليونانية: “سنحرر العاصمة طرابلس، وندمر الحلم التركي”.

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