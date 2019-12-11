بلدية سرت تدعم شركة المياه بمواد تشغيلية

أعلنت بلدية سرت، تقديم مواد تشغيلية إلى مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحى سرت؛ لسد العجز الذي يعانيه.

وتمثل الدعم في زيوت وإطارات، كما سيشمل أيضا سيارات لنزح ونقل المياه، وروافع وأنابيب مياه لمعالجة الانهيارات في بعض خطوط الصرف الصحي بالمدينة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

يذكر أن سكان مدينة سرت يعانون عدة أزمات، منها انقطاع المياه عن منازلهم، مما يضطرهم إلى شراء المياه بأسعار مرتفعة تصل إلى 100 دينار للصهريج الواحد سعة 12 ألف لتر.

وأرجعت البلدية في بيانات سابقة، أزمة شح المياه إلى تعديات بعض المزارعين على مشروع النهر الصناعي، وقد شنت عدة حملات أمنية سابقة لمواجهة تلك التعديات.

وفي أكتوبر الماضي، أصدر المجلس البلدي سرت قرارا بإزالة تلك التعديات، وقد انطلقت حملة لتنفيذ القرار في الشهر نفسه، إذ تم التعامل مع العديد من الحالات في عدة مناطق مثل العامرة وبن جواد.

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