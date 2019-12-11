الهلال الأحمر يساهم في نقل المرضى بدرنة

ساهم فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة في نقل أكثر من 30 حالة مرضية.

يأتي هذا في ظِل الظروف التي تمر بها المدينة، وعدم وجود سيارات إسعاف لنقل الحالات داخلها وخارجها، حسب بيان الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ونقل فريق الطوارئ 21 حالة مرضية داخل المدينة لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج، إضافة إلى نقل عشر حالات مرضية خارج درنة.

وينفذ عناصر الهلال الأحمر العديد من الحملات التي تستهدف مساعدة الأهالي في العديد من المدن، ومنها توزيع فرع صبراتة مساعدات إنسانية على بعض العائلات النازحة في المدينة، تتمثل في 40 عبوة تضم مفروشات ومواد تنظيف شخصية وأغذية، وذلك في 18 نوفمبر الماضي.

ويجهز الفرع لكمية أكبر من المساعدات، ستوزع على باقي العائلات النازحة خلال الأيام المقبلة، كما أنه يشارك عناصر الهلال الأحمر في فعاليات ترفيهية تستهدف أطفال تلك الأسر.

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