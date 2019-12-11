طقس ليبيا: اخر تطورات للمنخفض الجوي وتوقعات الامطار اليوم وتحذير من انخفاض الحرارة

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا وتوقعات الأمطار للساعات القادمة، أن يستمر تأثر الاجواء بمنخفض جوي مصحوب بتبريد جيد في الطبقات العليا من الجو مركزه وسط البحر المتوسط من والمتوقع أن يعمل خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة على هطول أمطار بشمال البلاد.

ووفقا للخبراء فإن الأمطار المصاحبة لهذا المنخفض من المنتظر أن تكون ساحلية بالدرجة الأولى ومن ثم أقصى المناطق الشمالية حيث ينتظر أن تسجل كميات جيدة بعديد من المناطق.

ونوه الخبراء إلى أن الهطول يتسم بطبيعة رعدية أحياناً وتتخلله محلياً حبات البرد “التبروري” حسب التوقعات.

وحذر الخبراء من انخفاض واضح لدرجات الحرارة خصوصاً بالمرتفعات.

وتكون حركة الرياح قوية بشكل ملحوظ بالسواحل وأقصى الشمال، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.

وفيما يلي توقعات الأمطار خلال الـ( 24 ) ساعة:

ــ فرصة متاحة اليوم لهطول أمطار متوسطة إلى جيدة على المناطق الساحلية الغربية الممتدة من رأس أجدير إلى مصراتة ، وتشمل نهار اليوم بعض مناطق الدواخل ( سهل الجفارة – وسط وشرق الجبل الغربي – ترهونة – مسلاته – بني وليد ) ، وتمتد خلال فترة آخر المساء والليل إلى سرت والخليج وسهل بنغازي وغرب الجبل الأخضر ، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة بمناطق الواحات وجنوب البطنان خلال فترة الليل.

ــ يتوقع الخبراء ظهور خلايا رعدية أحياناً على المناطق الساحلية ، يصاحبها سقوط حبات البرد من الحجم الصغير ( التبروري ).

ــ كما يتوقع الخبراء هطول أمطار جيدة إلى غزيرة صباح اليوم على المناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس وشمال سهل الجفارة. والله اعلم.

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