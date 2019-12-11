الحكومة المؤقتة تدين تصريحات أردوغان وتصدر تعليماتها بتأمين المظاهرات

دانت الحكومة المؤقتة التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولة للرئيس التركي أردوغان التي أفصح خلالها عن عزمه إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

واعتبرت المؤقتة في بيان لها هذه التصريحات بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس سلبا على ليبيا والمنطقة برمتها.

داعية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن إلى سحب اعترافهم بحكومة الوفاق .

هذا واكدت الحكومة المؤقتة أنها أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتأمين وحماية كافة المظاهرات التي دعت لها مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة القادمة في مختلف المدن الليبية لرفض هذه الحكومة ورفض اتفاقياتها مع تركيا بكل أشكالها.

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