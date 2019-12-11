“معتوق” يعلن موعد استئناف رحلات مطار معيتيقة الدولي

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق، المهندس ميلاد معتوق، مساء أمس الثلاثاء، موعد استئناف رحلات مطار معيتيقة الدولي.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمطار معيتيقة للإطلاع على أعمال الصيانة والتجهيزات الجارية برفقة مدير عام مطار معيتيقة الدولي، المهندس لطفي الطبيب ومندوبي شركات الطيران.

وأكد الوزير، أن استئناف الرحلات الجوية ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2019/12/12 لشركتي الخطوط الليبية والإفريقية والأحد الموافق 2019/12/15 ستبدأ شركتي الأجنحة الليبية والبراق ومن ثم تبدأ باقي الشركات في تسيير رحلات بالتنسيق مع إدارة المطار.

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