المسماري : مستمرون في معركتنا لدحر الإرهاب وحل الميليشيات الإجرامية

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن الجيش والشعب الليبي مستمرون في معركتهم لدحر الإرهاب وحل الميليشيات الإجرامية وجمع السلاح.

ولفت في تصريح أمس لليوم السابع إلى أن القوات المسلحة الليبية دمرت طائرات ومدرعات ومنظومة قيادة تركية.

المسماري أوضح أن الدعم التركي للإرهابيين والمجرمين منذ سنوات تجسد في عدة صور منها دعم بالسلاح والمعدات وتسهيل مرور الإرهابيين من وإلى ليبيا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التركية مع السراج وتصريحات أردوغان ما هي إلا نقل هذا الدعم من الخفاء إلى العلن أمام المجتمع الدولي.

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