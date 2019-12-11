البرلمان المصري: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اتفاقية السراج

أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاتفاق الأمني والبحري الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا وبأنها لن تسكت عن أي تهديد لمصالحها.

وأشار عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري إلى أن مصر لن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية وسيقف البرلمان المصري مع البرلمان الليبي مسانداً له وللجيش الليبي، مضيفا بأن كل من يعتقد أو تراوده “لحظات الجنون” مقترباً من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية في مصر، عليه أن يراجع نفسه قبل أن يفكر بذلك.

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