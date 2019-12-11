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البرلمان المصري: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام اتفاقية السراج

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاتفاق الأمني والبحري الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا وبأنها لن تسكت عن أي تهديد لمصالحها.

وأشار عبدالعال خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري إلى أن مصر لن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية وسيقف البرلمان المصري مع البرلمان الليبي مسانداً له وللجيش الليبي، مضيفا بأن كل من يعتقد أو تراوده “لحظات الجنون” مقترباً من الحدود البرية أو البحرية أو الجوية في مصر، عليه أن يراجع نفسه قبل أن يفكر بذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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