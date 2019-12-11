حزب إيطالي: تدخل تركيا عسكريا في ليبيا “كارثي”

حذر القيادي في حزب (الرابطة) المعارض في إيطاليا روبرتو كالديرولي أن التدخل المسلح المحتمل من قبل الأتراك قد يتسبب في صراع كارثي في ليبيا مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وخاطب كالديرولي الحكومة في روما قائلا إن هناك أشخاصا عليهم أن يستيقظوا ويدركوا أن أردوغان أصبح صدام حسين آخر، وأكثر خطرا من صدام وأنه يريد تحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحر تركيا، مشيرا إلى أنه عليهم الحذر والاحتراز من أردوغان.

وجاءت تصريحات كالديرولي تعليقا على إعلان الرئيس التركي استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا طلبت ذلك “حكومة الوفاق.

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