التكبالي: توقيع السراج لمذكرات التفاهم مع أردوغان كان آخر مسمار دقه في نعشه وحكومته

ليبي – اعتبر عضو مجلس النواب علي التكبالي أن السراج وحكومته في حالة موت سريري وأن ذهابه لإسطنبول لتوقيع مذكرتي التفاهم كان بهدف استجداء دعم الأتراك.

التكبالي لفت في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية ” أمس الثلاثاء إلى أن تصريح أردوغان بشأن إرسال جنود أتراك يأتي بالتزامن مع اتجاه القوات المسلحة لحسم المعركة في العاصمة طرابلس.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توقيع السراج لمذكرتي التفاهم مع أردوغان يمثل آخر مسمار في نعشه وحكومته، معتبرا أن الجيش سيقلب عليهم الطاولة وسيدخل العاصمة قريبا ولن يكون هناك وجود للسراج ولا لحكومته.

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